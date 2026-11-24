México aspira a tener una participación destacada como anfitrión de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031, con una propuesta que contempla recibir más de 26 encuentros, cifra que superaría el doble de los 13 partidos disputados en territorio nacional durante el Mundial masculino de 2026.

Así lo dio a conocer la Federación Mexicana de Futbol (FMF), que manifestó su intención de ampliar la presencia del país en la próxima justa mundialista femenina, cuya organización será compartida con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.

A través de un comunicado, el organismo explicó que uno de sus principales objetivos es conseguir que México tenga una mayor cantidad de encuentros. No obstante, la FIFA será la encargada de determinar las ciudades y los estadios que recibirán los partidos, una vez que concluya las correspondientes visitas técnicas.

La Federación también destacó que la realización de este campeonato representa una oportunidad para incrementar el interés por el futbol femenil, especialmente entre niñas y jóvenes, además de contribuir al desarrollo de la competencia nacional.

En ese sentido, recordó el crecimiento de la Liga MX Femenil, creada en 2017, que ha permitido abrir espacios para nuevas futbolistas. Como referencia, el organismo informó que durante 2025 debutaron 61 jugadoras en el torneo.

La intención de la FMF es que la presencia de las mejores exponentes del futbol femenino a nivel internacional en territorio mexicano motive a más niñas a incorporarse a este deporte y continuar practicándolo.

Por otra parte, el anuncio de la sede compartida se produjo después de que la Federación Mexicana manifestara públicamente su respaldo a Gianni Infantino para continuar al frente de la FIFA durante el periodo 2027-2031. El apoyo fue ratificado el sábado mediante un posicionamiento oficial del organismo presidido por Mikel Arriola.

En su pronunciamiento, la FMF reconoció la agenda impulsada por Infantino en temas relacionados con el crecimiento del futbol, la inclusión social y el acceso a este deporte, aspectos con los que aseguró estar de acuerdo.

La relación con el organismo internacional también fue mencionada por la Federación al recordar que México recibió por tercera ocasión en su historia una Copa del Mundo masculina, un antecedente que forma parte de las expectativas para conseguir una mayor presencia en la edición femenil de 2031.

Como parte de su propuesta para albergar los encuentros, México presentó cuatro recintos deportivos: el Estadio Banorte, que cuenta con tres antecedentes como sede mundialista; el Estadio Akron, en Guadalajara; el Estadio BBVA, en Monterrey, y el Territorio Santos Modelo, ubicado en Torreón, Coahuila.

La selección definitiva de los inmuebles y las ciudades anfitrionas quedará en manos de la FIFA, que dará a conocer su decisión después de realizar las inspecciones técnicas correspondientes.