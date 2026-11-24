La emoción de la Fiesta Grande del futbol mexicano está por comenzar. La Liga MX dio a conocer la programación de los Cuartos de Final del Apertura 2026, una fase en la que ocho clubes buscarán avanzar en su camino hacia el título y mantener vivas sus aspiraciones de campeonato.

Las eliminatorias quedaron conformadas por cuatro enfrentamientos: Chivas contra Pachuca, Cruz Azul frente a León, América ante Monterrey y Atlas contra Toluca. Cada serie se disputará en dos encuentros, por lo que los resultados de ida y vuelta serán determinantes para conocer a los semifinalistas.

Uno de los compromisos que genera mayor atención es el de Cruz Azul, actual campeón, que tendrá como rival a León en su intento por conservar el campeonato. Por su parte, América se enfrentará a Monterrey, mientras que Guadalajara y Pachuca protagonizarán otra de las eliminatorias de esta ronda.

Fechas y horarios de los Cuartos de Final

Los compromisos de ida se llevarán a cabo el miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, mientras que los partidos definitivos están programados para el sábado 28 y domingo 29 del mismo mes.

Partidos de ida

Toluca vs. Atlas | Miércoles 25 de noviembre | 19:00 horas.

Monterrey vs. América | Miércoles 25 de noviembre | 21:10 horas.

Pachuca vs. Chivas | Jueves 26 de noviembre | 19:00 horas.

León vs. Cruz Azul | Jueves 26 de noviembre | 21:10 horas.

Partidos de vuelta

Atlas vs. Toluca | Sábado 28 de noviembre | 19:00 horas.

Monterrey vs. América | Sábado 28 de noviembre | 21:10 horas.

Pachuca vs. Chivas | Domingo 29 de noviembre | 19:07 horas.

León vs. Cruz Azul | Domingo 29 de noviembre | 21:00 horas.

¿Cómo se definirán los equipos semifinalistas?

Las cuatro series se resolverán mediante el marcador global de los dos encuentros. En caso de que exista igualdad después de los 180 minutos reglamentarios, el pase a la siguiente ronda será para el conjunto que haya conseguido una mejor posición durante la fase regular.

Por esta razón, no se contemplan tiempos extra ni tandas de penales para definir a los clasificados. Además, los clubes que terminaron mejor ubicados en la tabla tendrán la ventaja de disputar el encuentro de vuelta en condición de locales.

¿Dónde ver los Cuartos de Final del Apertura 2026?

Los aficionados tendrán distintas alternativas para seguir la actividad de la Liguilla, debido a que los derechos de transmisión de los equipos están distribuidos entre varias televisoras y servicios digitales, entre ellos FOX, Televisa, TV Azteca, Amazon Prime y ESPN.

Estas son las opciones de transmisión señaladas para cada eliminatoria:

Cruz Azul vs. León: el partido de ida estará disponible por FOX One, mientras que la vuelta se transmitirá por TUDN, ViX y Canal 5.

Chivas vs. Pachuca: el primer encuentro podrá verse por FOX One y el segundo por Prime Video.

América vs. Monterrey: ambos compromisos serán transmitidos por TUDN, ViX y Canal 5.

Atlas vs. Toluca: la ida estará disponible por TUDN, ViX y Canal 5; para la vuelta se contemplan Televisa, TV Azteca y FOX One.

Debido a esta distribución, los seguidores deberán identificar qué plataforma tiene los derechos de transmisión de cada encuentro para no perderse la actividad de sus equipos.

Con cuatro eliminatorias por delante y ocho clubes en busca del campeonato, el Apertura 2026 entra en su etapa más importante. Los primeros encuentros marcarán el rumbo de cada enfrentamiento, pero serán los resultados de vuelta los que determinen qué equipos continuarán en la pelea por el título y cuáles quedarán eliminados.