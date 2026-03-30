La Selección Mexicana Femenil se prepara para la Clasificatoria Concacaf W 2025/26

La Selección Mexicana Femenil dio a conocer la lista de 23 jugadoras convocadas por el entrenador Pedro López para sus últimos compromisos en la Clasificatoria Concacaf W 2025/26, rumbo al Campeonato Femenino de Concacaf 2026.

El llamado incluye futbolistas tanto de Liga MX Femenil como de la NWSL, con especial presencia de jugadoras de los equipos regiomontanos Tigres Femenil y Rayadas, pilares del proyecto del Tri Femenil.

Entre las jugadoras destacadas figuran Alexia Delgado, Greta Espinoza, Stephany Mayor, Diana Ordóñez, Ceci Santiago y María Sánchez por Tigres, mientras que Rayadas aporta a Karol Bernal, Fátima Servín y Alice Soto, entre otras.

La convocatoria también integra talento que milita en la NWSL, como Reyna Reyes, Aaliyah Farmer, Jacqueline Ovalle, Kiana Palacios y Rebeca Bernal, mostrando la combinación de experiencia internacional y talento local.

La concentración comenzará el 6 de abril en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en México. El Tri Femenil disputará dos encuentros clave de la eliminatoria:

10 de abril: contra Islas Vírgenes de Estados Unidos en el Estadio Carlos Vega Vallalba, Zacatecas.

18 de abril: ante Puerto Rico en el Estadio Nemesio Diez, Toluca.

Estos partidos corresponden a la fase preliminar de la Clasificatoria Concacaf W, donde los equipos buscan un lugar en la fase final, que otorga plazas para torneos internacionales importantes, incluida la Copa Mundial Femenina.