México se enfrenta a Ghana: Javier Aguirre busca definir su equipo

México enfrentará a Ghana este próximo viernes 22 de mayo en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, partido que representará una de las últimas pruebas del Tri de cara al Mundial 2026; con boletos desde los $1,183 pesos, Javier Aguirre presentaría su último experimento, ya que no se disputará en el marco de la Fecha FIFA.

La Selección Mexicana reveló el precio de los boletos para el último partido de preparación fuera de Fecha FIFA en donde algunos futbolistas se mantendrán contendiendo por su boleto para el Mundial 2026: Jesús Angulo, Everardo López y Armando Hormiga González entre los señalados.

Es prácticamente un hecho que para este compromiso, Javier Aguirre no pueda contar con los futbolistas que militan en el extranjero, sin embargo, casos como los de Germán Berterame, o hasta el de Luis Chávez que recientemente regresó tras su lesión, podrían sumarse; los casos serán aislados y deberá existir acuerdo previo con sus clubes.

Sin horario confirmado, estos son los precios de los boletos para el México Vs Ghana en el Estadio Cuauhtémoc, mismos que se podrán adquirir de manera oficial a través de Boletomovil:

Rampa norte / $1,183

Rampa sur / $1,183

Rampa Oriente / $1,419

Rampa Poniente / $1,491

Cabecera norte / $2,127

Cabecera norte / $2,127

Platea plus / $2,717

Platea poniente / $3,189

Platea oriente / $3,189

* La preventa será para clientes Banorte del 30 de marzo al 3 de abril, mientras que la venta general arrancará el domingo 5 de abril.

Otro de los partidos amistosos que estará recibiendo Puebla previo al Mundial 2026 será en el que España y Perú protagonicen en la cancha del Estadio Cuauhtémoc el siguiente lunes 8 de junio, 3 días antes de que se inaugure la justa.

* Este sería el penúltimo partido de preparación de México en el país previo a la Copa del Mundo ya que, pese a que no existe anuncio oficial, el Nemesio Diez de Toluca estaría siendo la sede para el duelo que el Tri sostendrá ante Serbia el jueves 4 de junio.