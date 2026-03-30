Deportivo Pegasso da la sorpresa al vencer a Palmeiras en la Liga Mayor

En uno de los partidos más reñidos de la fiesta grande, el Deportivo Pegasso rompió los pronósticos al vencer al sublíder Palmeiras por marcador de 4 goles contra 3 y quedarse con el pase a la ronda semifinal, en la Liga Mayor de Fútbol.

La escuadra pegassera, que entró a la liguilla con apuros al calificar en el séptimo puesto, dio la sorpresa al eliminar a unos de los favoritos al título.

Mauricio Luna, Sergio García, José María Treviño y Apolinar Ojeda hicieron las anotaciones que condujeron al Deportivo Pegasso al triunfo, para acceder a la siguiente ronda del Torneo Invernal 2026; por su parte, el Palmeiras contó con un doblete de Eduardo Tovar y un tanto de Juan Villarreal, lo que fue insuficiente para evitar la eliminación.

Los Médicos dieron un paso firme hacia el trono de la Liga Mayor tras imponerse sobre el Atlético Español por marcador de 2-1, en partido de cuartos de final que libraron en la cancha de la Secundaria 1.

El conjunto de los galenos inclinó la balanza con anotaciones de Rafael Castillo y Félix Romero, para validar los pronósticos de favorito ante la escuadra española, la cual se acercó con un solitario tanto de Rogelio de León.