Diablas ganan a Potras en emocionante partido de softbol: Monclova

En el encuentro más reñido de la serie inaugural de la Liga Municipal de Softbol Femenil, el equipo de Diablas apeló al criterio de desempate para agenciarse el triunfo ante unas aguerridas Potras.

Después de 7 disputadas entradas, la pizarra terminó igualada a 14 anotaciones por lado, sin embargo, la balanza se inclinó a favor de las escarlatas por el criterio de más hits conectados, al registrar un total de 15, mientras que las potrancas pegaron 11 imparables.

En duelo que se escenificó en el campo principal de la Unidad Deportiva, Rosa Hernández comandó la artillería de Diablas al pegar de 3-3 y aportar 2 anotaciones, secundada por Jimena Mata quien bateó de 3-2 y pintó 3 rayitas, mientras que Flor Barboza se fue de 4-2 con un jonrón de campo.

Las Potras cabalgaban rumbo al triunfo después de 4 entradas y media, al adelantarse en la pizarra con ventaja de 14-11, sin embargo, las escarlatas respondieron en el fondo del quinto capítulo con triple producción elaborada por Barboza, Mata y Hernández, con la que lograron emparejar los cartones.

El pitcheo de ambas escuadras salió a relucir en la sexta y séptima entrada, en las que Lourdes Cisneros, de Potras, y la relevista Cristina Díaz, de Diablas, no admitieron más anotaciones, y al mantenerse la paridad en los cartones, se recurrió al criterio de desempate. De acuerdo al reglamento, la victoria fue para las escarlatas luego de registrar más hits conectados durante el juego.