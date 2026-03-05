Claudia Sheinbaum ofrece boleto para el partido inaugural del Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que el boleto no será vendido ni formará parte de una lotería tradicional con costo, sino que será un reconocimiento a la responsabilidad civil. Para obtener un número de participación, los ciudadanos deberán cumplir con ciertos criterios que fomentan la regularización y el compromiso social.

Pasos para registrarte

Contribuyente cumplido: Podrán participar personas físicas que estén al corriente con sus obligaciones fiscales ante el SAT y que hayan realizado el pago de su predial 2026 antes del 31 de marzo.

Registro en la plataforma oficial: Se habilitará un apartado especial en el portal de Gobierno de México donde los interesados deberán ingresar su CURP y un comprobante de domicilio para validar su residencia.

Programa de Voluntariado: Se dará doble oportunidad de ganar a quienes se inscriban y completen al menos 20 horas de servicio en el programa de "Anfitriones Mundiales", destinado a orientar turistas en las sedes de CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Detalles del premio

El ganador no solo recibirá el acceso al partido inaugural el próximo 11 de junio de 2026, sino que el paquete incluye:

Entrada doble categoría 1 (asientos preferentes).

Acceso exclusivo a la ceremonia de apertura.

Kit de bienvenida conmemorativo de la Selección Mexicana.

Un Mundial incluyente

Durante el anuncio, Sheinbaum enfatizó que el objetivo es evitar que los eventos de gala queden reservados únicamente para las élites. "Queremos que el pueblo de México sea el verdadero protagonista de esta fiesta. La inauguración en el Azteca es un orgullo nacional y queremos que una familia que cumple con sus deberes y ama a su país esté ahí representando a todos", señaló la mandataria.

El sorteo se llevará a cabo de manera pública a través de la Lotería Nacional el próximo 15 de mayo, dándole tiempo suficiente a los ganadores para coordinar su logística. La seguridad del boleto estará garantizada por un sistema de código dinámico vinculado directamente a la identificación oficial del ganador para evitar la reventa de este codiciado premio.