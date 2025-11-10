Lionel Messi vuelve a Barcelona y revive la emoción del Camp Nou renovado

Cuatro años después de su salida del FC Barcelona, Lionel Messi volvió a pisar la ciudad que lo vio convertirse en leyenda. El argentino, quien dejó al conjunto catalán en 2021 tras no alcanzar un acuerdo de renovación con Joan Laporta, visitó el remodelado Camp Nou y compartió en sus redes sociales imágenes de su regreso a "casa".

Durante su estancia en el estadio, actualmente en obras, Messi expresó su emoción con un mensaje en Instagram: "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo".

Tras su salida del Barcelona, el capitán de la selección argentina jugó en el Paris Saint-Germain, donde conquistó el Mundial de Qatar 2022 y su octavo Balón de Oro, antes de trasladarse a la MLS en 2023 con el Inter de Miami.

Pese a los años transcurridos, su relación con la directiva del Barça sigue marcada por el distanciamiento. Diversos reportes señalan que Messi ha rechazado varias propuestas de la dirigencia encabezada por Laporta para realizar un partido homenaje, debido al descontento que le causó la forma en que se manejó su salida del club.

En medio de los rumores sobre su retiro, especialmente tras los anuncios de despedida de sus excompañeros Sergio Busquets y Jordi Alba, el futuro de Messi parece acercarse a su final. Aunque el jugador no ha hecho declaraciones oficiales, las especulaciones apuntan a que colgaría los botines tras la Copa del Mundo del próximo año.