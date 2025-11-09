Milan pierde liderato en Serie A tras empate con Parma

Milan, que vencía 2-0 en Parma y era líder virtual de la Serie A, terminó derrumbándose (2-2) este sábado, horas después de que la Juventus de Turín volviese a dejarse puntos (0-0) ante el Torino.

Un primer tiempo prometedor, un segundo totalmente fallido: el conjunto "Rossonero" dejó escapar la oportunidad, como en la 5ª y la 7ª fecha, de alzarse a lo más alto del campeonato italiano en solitario, al menos provisionalmente.

El equipo dirigido por Massimiliano Allegri se mostró muy superior a su rival en unos primeros 45 minutos de sentido único.

Alexis Saelemaekers, que ha ganado confianza desde la llegada de Allegri, abrió el marcador en el minuto 12 a pase de Christopher Nkunku.

El portugués Rafael Leao, a menudo criticado por su irregularidad, amplió la ventaja al convertir un penal en el minuto 25, su cuarto gol en una temporada que comenzó para él a finales de septiembre.

Cuando el Milan miraba ya al túnel de vestuarios para el descanso, confiado en lograr tres puntos que le daban el liderato con dos puntos de ventaja sobre el Nápoles, concedió un primer gol, en el tiempo añadido (45+1') obra del centrocampista español André Bernabé.

Irreconocibles, los milaneses perdieron el control del balón en el segundo acto y el Parma igualó por medio de Enrico Delprato (62'). El conjunto local pudo incluso haber ganado de no mediar una atajada sobre la línea de gol de Mike Maignan (70').