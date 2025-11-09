Toluca se posiciona como líder al vencer a América en el Apertura 2025

CIUDAD DE MÉXICO 08-Nov-2025. - América cayó al cuarto lugar del Apertura 2025 tras perder 2-0 con un Toluca que sueña con el liderato.

En la reedición de la última Final, los Diablos Rojos le repitieron la dosis a las Águilas y subieron provisionalmente a lo más alto de la tabla con 37 puntos, a la espera de lo que Cruz Azul haga frente a Pumas.

El conjunto capitalino se quedó en 34 unidades y enfrentará a Monterrey en Cuartos de Final.

En el Estadio Nemesio Diez, el equipo mexiquense cerró la Fase Regular con un triunfo que le devuelve confianza y que despeja las dudas que surgieron tras hilvanar empates en sus tres anteriores juegos.

En un duelo ríspido, con muchas faltas y hasta conatos de bronca, Toluca dominó los primeros 60 minutos y cuando América reaccionó, el arquero Hugo González apareció para salvar a los locales.

El triunfo escarlata se redondeó con el campeonato de goleo de Paulinho. Al 40', el portugués marcó su doceavo tanto del torneo con zurdazo cruzado, tras un servicio filtrado de Nico Castro.

Con esa anotación, igualó a Armando González y Joao Pedro para compartir la distinción.

El portugués se habría coronado en solitario, pero no pudo cobrar el penal que él mismo consiguió con falta de Ángel Malagón. Mientras se recuperaba del golpe en la cabeza, Helinho se hizo cargo del disparo y acertó engañando al guardameta para el 2-0, en el 56'.

Las Águilas tuvieron su primera opción clara al 61', pero González se estiró para desviar el disparo de Rodrigo Aguirre. Lo mismo ocurrió al 67', cuando Saint-Maximin probó con un tiro que iba al ángulo.

Después, el francés mandó un potente derechazo de larga distancia, pero se topó con el travesaño, en el 83'.

En los minutos finales, América no pudo con la muralla escarlata y sufrió su tercera derrota ante los Diablos en menos de seis meses.