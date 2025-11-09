México se impone a Brasil en tanda de penales por tercer lugar del Mundial femenil Sub-17

La selección de México se impuso a Brasil en tanda de penales para conquistar el tercer lugar Mundial femenil Sub-17, duelo que se jugó en el Estadio Olímpico de Rabat.

En tiempo regular finalizaron 1-1 y en la definición, el Tricolor ganó 3-1, donde Valentina Murrieta detuvo dos disparos.

Al 9´, Brasil tuvo su primera oportunidad de abrir el marcador. Tras una excelente triangulación, Evelin mandó un zurdazo que se estrelló en el poste y su contrarremate pasó afuera.

México soportó la presión y después le jugó de tú a tú a Brasil. Ambas selecciones lucharon por la disputa del esférico e interrumpieron avances con faltas.

Joselyn Solís gambeteó como brasileña. La mexicana se quitó a dos rivales, se metió al área y cuando se le venían las demás cariocas, sacó un remate que fue a desviado a tiro de esquina. Enseguida, en el cobro al corazón del área, Anaiya Miyazato estrelló su remate en una rival al 34´.

En tiempo de compensación, México estuvo a punto de hacer un gol olímpico, pero el balón se estrelló en el travesaño.

En una confusión mexicana, Stella Barajas se confió en la salida de Valentina Murrieta, el balón quedó a la deriva, por lo que la capitana Maria remató a puerta y el balón se estrelló en el poste al 49´.

Las brasileñas pidieron un penal cuando una de sus jugadoras fue al césped. La árbitra central detuvo el encuentro para analizar la jugada y al final, decretó que no había sido falta.

La insistencia de Brasil tuvo su recompensa. Maria quedó sola por el sector izquierdo y sacó una diagonal para que Kaylane rematara a puerta ante la tibia marca mexicana para el 1-0 al 78´.

Un par de minutos después, Miyazato tuvo el empate, pero su remate pasó por encima del arco.

Maria volvió a ser un peligro, llegó al área y su remate potente fue rechazado a tiro de esquina.

Cuando faltaban tres minutos para que se acabara el tiempo añadido del segundo tiempo, México igualó 1-1. Berenice Ibarra cobró un tiro libre a primer poste y Evelin trató de despejarlo de cabeza, pero remató a propia puerta para superar a su arquera al 90+5´.

Valentina Murrieta dio un susto a México al finalizar el partido en su tiempo regular. Dejó botar el balón en área y cuando ya iba a rebasar la línea final, lo rechazó a una mano.