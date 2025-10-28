Cristiano Ronaldo y Al Nassr caen ante Al Ittihad en la Copa de Rey de Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo y Al Nassr fueron derrotados y eliminados por el Al Ittihad de Karim Benzema (1-2) durante los Octavos de Final de la Copa de Rey de Arabia Saudita, sumando un torneo oficial más que no puede conquistar el ´Comandante´ desde su llegada al fútbol del Golfo Pérsico.

Arrancando como titular y comandando el eje del ataque junto con Joao Félix, Al Nassr estaba dispuesto a tomar la iniciativa en el compromiso, sin embargo, Karim Benzema mostró sus planes en la parte inicial del compromiso y puso por delante a Al Ittihad apenas en el 15´ de tiempo corrido.

La respuesta por parte de los locales no se haría esperar, y cumpliéndose la media hora del cotejo, Angelo Gabriel aprovechó su oportunidad para igualar el partido y dejar todo para los próximos 60 minutos.

La primera mitad se desvanecía y Houssem Aouar apareció en el 45+2´ para retomar la ventaja y marcharse al descanso con el boleto a los Cuartos de Final, dejando fuera a Cristiano Ronaldo y compañía.

En la segunda parte, Al Nassr realizó modificaciones en busca de conseguir empatar el marcador de nueva cuenta, sin embargo, la presión por parte de Al Ittihad les impidió contar con grandes oportunidades de peligro y poco a poco se fueron consumando sus esperanzas, hasta que se escuchó el silbatazo final y se confirmó una nueva eliminación de Cristiano Ronaldo en un torneo oficial en Arabia Saudita.

Desde su llegada en 2023, Cristiano Ronaldo no ha logrado ser campeón de algún torneo oficial, quedándose con la intención de alzar el título en los certámenes que ha disputado: Liga de Arabia, Copa del Rey, Supercopa y Champions asiática.