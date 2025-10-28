Jaguares se imponen a Cuervos en la Liga de Voleibol Rangelitos

Los Jaguares rugieron con autoridad en la categoría Varonil de la Liga de Voleibol Rangelitos, con una espectacular victoria ante Cuervos sobre la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez.

En cotejo de la jornada 16, el sexteto felino vino de menos a más y terminó consiguiendo una dramática victoria en tres sets, para acercarse a los playoffs.

Los Cuervos no perdonaron las fallas del conjunto rival en el primer episodio y se impusieron con parciales de 25-19 para tomar la ventaja. Sin embargo, los Jaguares reaccionaron en el intermedio y lograron emparejar el cotejo con cartones de 25-20; luego consumaron una sensacional remontada con parciales de 15-10 en el set definitivo.

TRIUNFO PARA LOS PLASCENCIA

Los Warrior no pudieron mantener el ritmo de juego que mostraron en el primer set y la escuadra de Los Plasencia le dio la vuelta al juego para agenciarse una merecida victoria, en partido de la categoría Mixta.

En el primer capítulo del juego, los guerreros dominaron con un claro 25-20, sin embargo, los de la dinastía Plascencia nivelaron la contienda con cartones de 25-14 y posteriormente, en un disputadísimo tercer set, definieron con parciales de 17-15.

VAQUERAS FUE MUY SUPERIOR

Las Vaqueras se consolidaron como firmes candidatas al título en la categoría Femenil al gestar una contundente victoria sobre Felinas, en apenas dos sets. Las sombrerudas se impusieron en el primer episodio con una diferencia de 25-19, y en el segundo set mantuvieron un claro dominio que se reflejó con parciales de 25-13, para definir el triunfo.