Eduardo Reyna, clave en victoria de Rec Audio sobre Deportivo Mada

Con una oportuna anotación de Eduardo "Pingüi" Reyna en el tiempo de reposición, el equipo de Rec Audio vino de atrás para vencer al Deportivo Mada por la mínima diferencia de 4-3, asegurando así un lugar en la siguiente ronda de la justa copera, en la categoría Primera "B" del Fútbol Intermunicipal de Frontera.

En emocionante duelo que se jugó en la cancha de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos, el conjunto azulcrema sacó la casta para reponerse de una considerable desventaja y logró hacer la hombrada.

El Deportivo Mada contó con goles de Fernando Anguiano al minuto 23 y Obed Ríos al ´56 para ponerse adelante por 2-0; a su vez, Diego Ayala respondió al ´69 con un golazo desde fuera del área para acercar a Rec Audio, mientras que "Pingüi" Reyna se hizo presente en el marcador al ´71, con certero remate de cabeza para emparejar los cartones 2-2.

Al minuto 78, Mada recuperó el control del marcador con una gran anotación de Luis "Bombón" Sosa, el cual parecía encarrilar al triunfo. Sin embargo, Rec Audio niveló el partido nuevamente con un agónico gol al minuto 89, a cargo de Diego Ayala, y con esto tomó un fuerte envión anímico para buscar la remontada, la cual se consumó al ´95 con el segundo gol de la tarde para "Pingüi" Reyna, quien se convirtió en el MVP del partido.

LA INDE ELIMINA AL VICTORIA

Con una gran exhibición de su ofensiva en la cancha del Cefarse, la escuadra de La Inde terminó goleando al Real Victoria por marcador de 5-2, para acceder a la siguiente etapa del certamen copero, dentro de la categoría Primera "A".

El cuadro independentista fue claramente superior y labró la victoria con goles de Adrián García, Erick Martínez, Eliud Huerta, Martín de la Rosa y Enrique Izaguirre; por su parte, Luis Ruiz y Flavio Alfaro hicieron los goles que acercaron en el tanteador a la realeza.