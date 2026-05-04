Club América podría ser sancionado por alineación indebida ante Pumas

CIUDAD DE MÉXICO 04-May-2026.- Si se comprueba la presunta alineación indebida del América ante Pumas, las Águilas podrían enfrentar desde una multa hasta la eliminación. De acuerdo al artículo 52 del reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en caso de comprobarse la infracción, las Águilas podrían quedar eliminadas de los Cuartos de Final sin disputar el partido de Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.

"En caso de que un Club incurra en una Alineación Indebida durante la Fase Final, éste perderá el derecho a seguir compitiendo en dicha fase", se lee en el reglamento.

La investigación puede darse de oficio por parte de la Comisión Disciplinaria o mediante una solicitud formal del Club Universidad Nacional, la cual debe ser ingresada en un lapso máximo de 24 horas después del término del partido.

"La alineación indebida podrá ser sancionada de oficio y/o a petición de parte. En cualquiera de los dos supuestos, se deberán observar los siguientes términos: Tratándose de Fase de Calificación, la solicitud de investigación deberá presentarse ante la Comisión Disciplinaria hasta 48 horas después de terminado el partido en que se hayan suscitado los hechos reclamados. En caso de Fase Final, partidos extraordinarios o fuera de Jornada, el plazo será de 24 horas después de terminado el partido en que se hayan suscitado los hechos reclamados", agrega el artículo 52.

Sin embargo, en el artículo 26 del reglamento de competencia de la Liga MX se establece que la Comisión Disciplinaria tiene la facultad de decidir el castigo correspondiente en caso de alineación indebida durante la Liguilla, sin especificar las posibles sanciones.

"Para la Fase Final, corresponderá a la Comisión Disciplinaria establecer sanción correspondiente en caso de alineación indebida", dicta el reglamento.

La alineación indebida se habría dado en el minuto 62 del duelo disputado este domingo entre azulcremas y auriazules en el Estadio Banorte, cuando Miguel Vázquez reingresó al campo a pesar de haber salido de cambio algunos segundos antes para darle entrada al uruguayo Thiago Espinosa, quien finalmente sustituyó a Sebastián Cáceres debido a una conmoción.

Las Liguillas del fútbol mexicano ya han tenido casos de alineación indebida. En la vuelta de la Semifinal del Clausura 2022 entre Tigres y Atlas, los felinos terminaron el encuentro con nueve jugadores "No Formados en México" (NFM) simultáneamente en la cancha, superando el límite de ocho permitido por el reglamento.

Después del encuentro, la Comisión Disciplinaria confirmó la sanción para el conjunto de la UANL, anulando su triunfo de 4-2 y dándole la victoria de 2-0 al Atlas, para dejar un marcador global de 5-0 en favor de los rojinegros.

Dos décadas atrás, Cruz Azul fue eliminado automáticamente de las Semifinales del Clausura 2007 frente a Pachuca debido a la alineación indebida de Salvador Carmona. Un día antes del duelo de ida celebrado el 17 de mayo del 2007, el TAS notificó a la Federación Mexicana de Fútbol, a La Máquina y a Carmona que el jugador quedaba suspendido por haber dado positivo en prueba antidopaje por segunda vez.

A pesar de ello, Carmona disputó ese encuentro en el Estadio Azul, que terminó en triunfo hidalguense de 3-1, lo que derivó en un partido de suspensión para los Cementeros, quienes ya no pudieron disputar el partido de vuelta en el Estadio Hidalgo, dándole a los Tuzos el pase automático a la Final.