Emilio García logra dos podios en Mr. Torreón: fisicoconstructivismo en Monclova

Luciendo un físico de acero sobre la tarima, Emilio García Hernández figuró por partida doble en el podio del clásico Mr. Torreón, certamen de talla nacional que reunió a más de un centenar de atletas, el pasado domingo.

En su segunda competencia del calendario, el fisicoconstructivista monclovense saltó al escenario en modo élite, presumiendo una preparación milimétrica que lo puso a la altura de los mejores. García Hernández lució en cada pose dentro de las categorías Veteranos 55-59 años y Clasificados hasta 80 kilogramos, las cuales registraron nutrida y exigente participación.

Tras ejecutar con autoridad las poses obligatorias y rematar con una rutina libre cargada de potencia y control, García Hernández amarró el segundo lugar en Veteranos. Sin bajar revoluciones, volvió a la tarima para encarar su segundo compromiso del evento, colgándose un meritorio tercer lugar en Clasificados hasta 80 kilos.

"Este 2026 marca mi aniversario número 40 como competidor, así que apreté el paso en cada entrenamiento, afiné la dieta y he llevado el cuerpo al límite para responder con los mejores resultados posibles a manera de celebración".

"El Mr. Torreón fue un fogueo clave rumbo al Mr. México Veterano y Juvenil en Puebla, el cual se realizará del 15 al 17 de mayo. Sabemos que el panorama es complicado, pero la mentalidad es asistir y pelear por el podio", declaró el atleta a Periódico La Voz.

Respaldado por la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness y la Asociación del Estado de Coahuila, el Mr. Torreón reunió a los mejores exponentes de la Laguna y estados vecinos, consolidándose como una vitrina exigente donde Emilio García Hernández buscó un parámetro de cara a la justa nacional.