Halcones CEUC se preparan para recibir a Academia Bravos en su nido

Los Halcones del CEUC regresarán este domingo a su nido, el Parque Infantil Niños Héroes, para recibir a la Academia Bravos de Sabinas en doble encuentro correspondiente a la serie 11 del rol regular.

Ambas novenas sufrieron barridas jugando de visita el pasado fin de semana. Los emplumados cargaron con un par de derrotas ante el líder Barreteros, mientras que los Bravos cayeron en dos ocasiones ante el sublíder Agricultores.

En doble cartelera que iniciará en punto de las 10:30 de la mañana, tanto Halcones como Bravos buscarán salir airosos y reforzar sus posibilidades de avanzar a playoffs.

En otros frentes que se disputarán dentro de la onceava fecha, los Tuzos de Palau enfrentarán a Barreteros de Barroterán en el Parque MIMOSA, Agricultores e Irritilas de San Pedro se medirán en el Parque Santiago V. González de Morelos, mientras que en el Parque Daniel Gutiérrez de Ramos Arizpe, los Bravos de San Dieguito le harán los honores a Indios de Múzquiz.

ASÍ MARCHA EL STANDING

Después de 10 series disputadas, los Barreteros ocupan la primera posición del standing con 15 juegos ganados, 5 perdidos y un porcentaje de efectividad de .750, seguido por Agricultores con marca de 12-8 y Halcones del CEC 11-9.

Posteriormente, el equipo de Irritilas mantiene una reñida disputa por el cuarto lugar con Tuzos y Bravos de San Dieguito, con récord de 10-10, mientras que la séptima posición, la Academia Bravos suma 9 triunfos y 11 derrotas, mientras que el sotanero Indios cuenta con marca de 3-17.