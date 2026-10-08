Alumnos del Club Atlético Monclova obtienen nuevos grados en karate do

Con disciplina, técnica y mentalidad de superación, 14 alumnos del Club Atlético Monclova "Fuerza, Espíritu y Valor" presentaron su examen de karate do para promoción de grado, en una jornada que puso a prueba sus conocimientos y habilidades sobre el tatami.

Bajo la dirección de los senseis Carlos Herrera Medrano y Carlos Herrera Villarreal, los aspirantes demostraron su preparación ante el sinodal Miguel Flores, presidente de la Asociación Estatal de Artes Marciales Japonesas. Cada participante ejecutó su respectiva kata, además de técnicas básicas y su aplicación práctica en combate.

Como parte de la evaluación, los karatecas realizaron rompimientos de tabla mediante golpes de puño y patada, demostrando precisión, concentración y control. Al concluir satisfactoriamente la ceremonia, recibieron sus diplomas que avalan el grado alcanzado, así como sus nuevas cintas.

Lyan Díaz Borjas, Dominic Cifrián Ábrego, Alyson Díaz Borjas, Ángela Hernández Román y Gael Maximiliano Herrera De Hoyos recibieron el cinturón verde, mientras que Luis Álvarez Martínez, Brayan Ramos González, Jayden Junnan Su, Matías Ramos González, Bruno Quiroz González, Edgar Zamora Lugo, Valentina Romo Torres, Ever Díaz Torres y Jenny Junnan Su ascendieron a cinta naranja.

Los artemarcialistas ahora enfocan sus esfuerzos en el siguiente desafío, el Torneo Estatal programado para el próximo 22 de noviembre, donde buscarán poner en práctica lo aprendido y representar con honor al Club Atlético Monclova.