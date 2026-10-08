Naranjeros logran victoria ante Bolipeloteros: 14-9 en softbol

Con un rally de siete carreras en la sexta tanda, la escuadra de Naranjeros selló una clara victoria por pizarra de 14-9 ante el equipo de Bolipeloteros, dentro de la duodécima fecha de la Liga Municipal de Softbol Nocturno.

En duelo disputado en el campo de la Unidad Deportiva, los Naranjeros se adelantaron en el segundo rollo con anotación de Gustavo Cisneros y dos rayitas más producidas por Ignacio Hernández con cuadrangular; después, Daniel Valdez y Hugo Romo sumaron un par de rayitas más en la tercera tanda para ampliar la diferencia 5-0.

Para el cierre de la cuarta tanda, los Bolipeloteros descontaron con timbres de Adrián Cruz y René Ceniceros, mientras que la "naranja mecánica" se despegó 6-1 en la quinta con un timbre de Elías Carmona. Sin embargo, los peloteros reaccionaron en la quinta entrada y le dieron la vuelta a los cartones momentáneamente con un rally de seis carreras, el cual fue liderado por René Ceniceros con jonrón y Adrián Cruz con doblete.

La remontada definitiva se dio en la sexta tanda, en la que los Naranjeros retomaron el comando del juego con un racimo de siete anotaciones, mientras que Ignacio Hernández timbró en la séptima para poner los cartones 14-8; por último, René Cisneros cruzó el pentágono en la séptima entrada para acercar a Bolipeloteros. Heriberto Hernández fue el pitcher ganador en labor de relevo, mientras que Alex Burckhardt salió con la derrota.