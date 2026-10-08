Potros y Astros empatan 3-3 en la Liga de Béisbol 60 Años y Más

Tras nueve entradas completas, Potros y Astros dejaron la pizarra 3-3 y registraron el primer empate de la temporada en la Liga de Béisbol de 60 Años y Más.

Los corceles parecían cabalgar hacia la conquista de su primer triunfo, luego de tomar ventaja desde temprano. Jorge García y Raúl Loera anotaron en la parte alta del segundo capítulo para adelantar a Potros, mientras que Jesús Uresti timbró en la quinta tanda para ampliar la diferencia 3-0.

Posteriormente, los Astros reaccionaron en la sexta tanda con anotaciones de Germán Villanueva y Jesús Fuentes para recortar la distancia, mientras que en el cierre del séptimo episodio apareció César Villarreal para timbrar la carrera que emparejó los cartones y mandó el juego a extrainnings.

La pizarra ya no volvió a moverse en la octava y novena entrada, por lo que el encuentro se dio por concluido en empate, y no hubo decisión para los lanzadores.

Rogelio Rodríguez fue el más destacado en la registradora al conectar un par de sencillos en cuatro oportunidades, mientras que Cecilio Niño se fue de 2-1 con doblete, por el equipo de Potros; a su vez, Avilio Camacho pegó de 3-1 por Astros.