Club Deportivo Miravalle y FC Jumar empatan 4-4 en Monclova

El Club Deportivo Miravalle y FC Jumar terminaron dividiendo unidades tras igualar 4-4 en un intenso duelo donde ambas ofensivas mostraron contundencia y capacidad de reacción, dentro de la fecha 5 del balompié municipal.

Miravalle brindó lo que hasta ahora ha sido su mejor exhibición de la campaña, con Maikol Aguilar como figura al marcar al minuto 14 y nuevamente al 77, mientras Miguel Espinoza aportó un doblete con anotaciones al 18 y 53. Por su parte, el conjunto de Jumar había tomado la delantera con Johann Leija al minuto 10.

En la parte complementaria, FC Jumar se sacudió la presión y encontró la red en tres ocasiones para mantenerse en la pelea. Pedro Vélez marcó al 50, Rodrigo Alanís apareció al 72 y Eliud Martínez, al 85, firmó el tanto que permitió a su equipo rescatar la igualada y llevarse un punto en un auténtico intercambio de golpes.

NOTARÍA VENCE A LA JUVE

En otro cotejo de la quinta fecha, Notaría Maldonado sumó tres unidades más a su cuenta en la máxima división de la Liga Municipal de Fútbol, al imponerse 2-0 al Juventus.

En encuentro que se escenificó en la cancha de AV Sport, José Antonio Cruz abrió el marcador al minuto 30 y Miguel Alvarado apareció al 48 para poner el cerrojo a un claro triunfo de los notarios.