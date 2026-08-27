Rieleros y D-backs dominan estadísticas en la Liga de Béisbol 40 Años y Más

El buen momento que atraviesan Rieleros y D-backs también se refleja en los numeritos individuales de la Liga de Béisbol de 40 Años y Más, donde peloteros de ambos clubes ocupan posiciones de privilegio en distintos departamentos.

La máquina fronterense marcha al frente del standing con marca perfecta de 5 victorias, pero también pisa fuerte en el bateo. Noé de León encabeza el departamento de cuadrangulares con dos bambinazos de vuelta entera en cinco series disputadas, mientras Gamaliel Banda lidera el renglón de carreras anotadas con un total de 16.

Por su parte, las serpientes, que comparten la cima con récord limpio de 4-0, tienen a Alan Estrada como líder de bateo con un porcentaje de .733. Gamaliel Banda, de Rieleros, marcha muy cerca con .682, mientras José Moreno, de Marlines, ocupa el tercer puesto con promedio de .667.

Otros peloteros de D-backs también levantan la mano en los principales departamentos estadísticos. Raúl Villarreal presume foja perfecta de cuatro triunfos en la lomita; Alan Estrada domina los dobletes con seis, en tanto Antonio Arroyo, de Indios, comanda los triples con dos batazos de tres estaciones.