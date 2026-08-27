Miravalle vence 3-1 a Colonia Borja en la Liga de Fútbol Master

Miravalle mantuvo el paso ganador en la Liga de Fútbol Master Oro Platino, tras imponerse por claro marcador de 3-1 a la Colonia Borja, en cotejo correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Fútbol Master Oro Platino.

El miércoles por la tarde, en la cancha de la colonia Azteca, el equipo de la Mira mostró mayor contundencia durante los 90 minutos y terminó por inclinar la balanza a su favor con una holgada ventaja. Arturo García firmó un doblete y Luis Reyes completó la cuenta con un tanto para darle al Miravalle su tercer triunfo del torneo y llevarlo a 10 puntos.

Por la escuadra borjista, José Carlos Esquivel marcó el único tanto para recortar distancias en los cartones. La derrota dejó a los fronterenses con 6 unidades después de 4 fechas disputadas.

En otro encuentro de la categoría de 55 años y más, el Necaxa refrendó su sólido arranque al vencer a Fiorentina con un contundente 4-1. Jesús Abundis encabezó la ofensiva necaxista con un par de anotaciones, respaldado por Gustavo Córdoba y Horacio Hernández, mientras Gustavo Ramos descontó por Fiorentina. Con cuatro victorias consecutivas, Necaxa se consolidó como líder con 12 unidades y mantiene el paso perfecto en el torneo.