Toluca y América dejan fuera a la MLS y van por el título de la Leagues Cup

La Leagues Cup tendrá por primera vez, bajo su formato actual, a un campeón de la Liga MX. Toluca y América avanzaron a las semifinales después de imponerse a Austin FC y Columbus Crew, eliminando así a los últimos representantes de la MLS de Estados Unidos.

Toluca avanza a semifinales

Los Diablos Rojos consiguieron su boleto tras vencer 2-0 a Austin FC en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El conjunto mexicano abrió el marcador al minuto 53 mediante un penal cobrado por el brasileño Helio Nunes "Helinho", luego de una falta de Oleksandr Svatok sobre Jesús Angulo dentro del área.

Austin FC sufrió además la expulsión del hondureño Joseph Rosales al minuto 40, tras una fuerte entrada sobre el defensor paraguayo Federico Pereira.

Cuando el encuentro llegaba a su última jugada, Jorge Díaz Price apareció para sentenciar el triunfo. El atacante recibió un pase largo de Everardo López y definió ante la salida del arquero para establecer el 2-0 a los 96 minutos.

Con este resultado, Toluca se enfrentará en semifinales a León, que previamente eliminó a Real Salt Lake con una victoria de 3-0. El técnico de los Diablos Rojos, el argentino Antonio Mohamed, anticipó un duelo complicado ante un rival que llega en buen momento y señaló que el objetivo del equipo es conquistar un torneo que todavía no ha ganado.

América también avanza

Por su parte, América derrotó 2-0 a Columbus Crew en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. Raphael Veiga puso adelante a las Águilas al minuto 11 con un disparo colocado desde fuera del área, después de recibir un pase de Brian Rodríguez.

Columbus tuvo oportunidades para reaccionar. Al minuto 17, un remate de Cesar Ruvalcaba se estrelló en el poste derecho y, poco antes del descanso, el conjunto de la MLS contó con un penal, pero el español Brais Méndez no pudo vencer al arquero Rodolfo Cota.

El guardameta americanista volvió a intervenir para impedir el empate al desviar sobre la línea un cabezazo del venezolano Josef Martínez.

América amplió su ventaja en el tiempo de reposición de la primera parte. Brian Rodríguez recibió dentro del área, superó a tres adversarios y definió con un disparo colocado para poner el 2-0 definitivo.

Tras el encuentro, el uruguayo destacó la exigencia que existe dentro del club y aseguró que América busca conquistar la competición. En semifinales, las Águilas se medirán con Monterrey, que el martes derrotó 2-1 a Chicago Fire.

Con América y Toluca en la siguiente ronda, la Liga MX mantiene a cuatro clubes mexicanos entre los principales protagonistas de esta edición. Bajo el formato actual, los campeones anteriores fueron Inter Miami en 2023, Columbus Crew en 2024 y Seattle Sounders en 2025.

Además, los tres primeros lugares de la Leagues Cup obtendrán la clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf, mientras que el campeón tendrá acceso directo a los octavos de final.