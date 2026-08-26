Carranza y Oviedo lideran numeritos tras 4 series

Emiliano Carranza, Víctor Oviedo y Sergio Gutiérrez han protagonizado un contundente arranque de campaña al colocarse al frente de los principales departamentos ofensivos y de pitcheo, luego de cuatro series disputadas en la Liga de Béisbol "Prendamos Monclova".

Con los Yankees de la familia Orozco Padilla, Emiliano Carranza mantiene el madero encendido y se consolida como el bateador más certero en lo que va del torneo. En 26 turnos al bat, ha conectado 18 imparables para registrar un sobresaliente promedio de .692, marcando diferencia en las primeras jornadas del calendario regular.

En la segunda posición aparece Jesús Oviedo, de Ángeles, con .666 de porcentaje, seguido por Axel Lozada, de Cachorros, con .550. Víctor Oviedo y Brando Pérez, de Padres, completan los primeros puestos con promedios de .518 y .500, respectivamente.

Por otro lado, en el departamento de cuadrangulares, Sergio Gutiérrez, de Piratas, encabeza la producción de poder con cuatro vuelacercas, mientras Julio Medina, de Blue Jays, suma dos batazos de vuelta entera.

Desde la lomita, Víctor Oviedo ha sido el brazo más dominante del arranque, al acumular tres victorias en igual número de salidas con la novena de Padres. También marchan invictos Néstor Flores e Ignacio Loya, de Cachorros; Sebastián Aldecoa, de Tigres del Oriente, y Polo Avilés, de Mets, todos con récord de 2-0, perfilándose como protagonistas de la serpentina tras 4 series.