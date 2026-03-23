El Salón de la Fama del Deporte local entroniza a 17 nuevos miembros

La ilustre galería de Salón de la Fama del Deporte local alcanzó la cifra de 120 miembros tras la emotiva ceremonia que se llevó a cabo el domingo por la noche, para ingresar a 17 personalidades más al recinto de los inmortales.

Directivos del Club Astros, organismo que fundó y dirige el Salón de la Fama, así como autoridades deportivas y familiares de los homenajeados, atestiguaron el ingreso de los nuevos miembros a la histórica galería, la cual aloja a íconos de las diferentes disciplinas del deporte local.

La lista de entronizados incluyó a reconocidos personajes del fútbol en la Región como lo son Antonio "Toño" Quintero Zapata, Ignacio "Nacho" Ortegón de la Cruz, Dolores "Lolo" Cano, Manuel "Meñe" Campos, Porfirio "Pilo" Valdés, y Juan Ibarra García.

Por otro lado, el béisbol y softbol aportaron un numeroso grupo de nuevos miembros del recinto, con Pablo Calleros García, Celso Juan Jiménez, Mario Esquivel Vélez, José Luis Padilla, Juan Esquivel Vélez (+), Carlos Leija González, Nicolás "Zurdo" Esquivel y Pablo Parra Ovalle, mientras que Juan Javier Palomino y Gerardo Hernández Sifuentes también fueron entronizados por su trayectoria en básquetbol.

Durante la ceremonia, cada uno de los homenajeados recibió una placa dorada con su fotografía y la reseña de su vida personal y deportiva, las cuales fueron colocadas en la monumental galería que ya rebasó el centenar de miembros, los cuales se han ido sumando desde la fundación del Salón de la Fama del Deporte local, en el lejano año 2000.