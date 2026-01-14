Cuervos empatan 5-5 con Juventus FC en emocionante partido

Diego Huerta dio una muestra de su efectividad dentro del área al firmar un doblete, y encaminó al Club Deportivo Miravalle a un triunfo por marcador de 4-2 sobre la escuadra de BPM, al enfrentarse en la jornada 4 de la Liga Municipal de Fútbol.

Huerta apareció oportunamente al minuto 19 para firmar su primer tanto del partido y meter en la pelea a la "Mira", que había cargado con una tempranera desventaja. Posteriormente, el artillero del "11" en el dorsal volvió a marcar al 51´ para confirmar su contundente actuación, la cual fue respaldada con tantos de Cristian Delgado al 41´ y Arnoldo Torres al 53´ para gestar la goleada.

A su vez, la escuadra de BMP alcanzó a descontar la diferencia gracias a Jesús Martínez, quien se destacó por su efectividad frente al arco. El ariete anotó al minuto 6 para abrir el tanteador, y posteriormente se despachó con otra anotación al 64´ para cerrar la cuenta.

Con una fenomenal reacción en la parte complementaria, el equipo de Cuervos alcanzó a rescatar un punto tras sellar una igualada de 5-5 frente al Juventus FC, en cotejo de la categoría Premier.

La Juve se fue al frente con goles de Héctor Alonso a los minutos 10 y 68, luego Yhosgar Esquivel anotó al 28´, Rolando Agüero hizo lo propio al 36´ y Marcos García contribuyó con un tanto al 43´; por su parte, los emplumados respondieron en la segunda mitad y gestaron el empate con un triplete de Raúl Bautista y par de anotaciones de Cristofer Bautista.