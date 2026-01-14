Renata Zarazúa no logra avanzar en Hobart: derrota ante Iva Jovic

Renata Zarazúa queda eliminada del Torneo de Hobart tras caer ante Iva Jovic.

La tenista mexicana Renata Zarazúa quedó eliminada del Torneo de Hobart luego de caer ante la estadounidense Iva Jovic, en un duelo correspondiente a la segunda ronda del certamen que se disputa en Tasmania como parte de la gira previa al Abierto de Australia.

Zarazúa no logró encontrar ritmo ante el sólido planteamiento de Jovic, quien impuso condiciones desde el inicio del encuentro y se llevó la victoria en sets corridos por 6-1 y 6-2, en un partido que se resolvió en poco más de una hora.

La estadounidense fue más efectiva con su servicio, presionó constantemente las devoluciones de la mexicana y concretó rompimientos clave que marcaron el desarrollo del duelo.

Renata Zarazúa en el Torneo de Hobart

La jugadora mexicana había iniciado su participación en Hobart desde la fase de clasificación y consiguió avanzar al cuadro principal, donde firmó una destacada actuación en la primera ronda al remontar y vencer a Hailey Baptiste en tres sets, resultado que le permitió instalarse entre las mejores 16 del torneo.

Sin embargo, en su segundo compromiso no pudo repetir la actuación y terminó cediendo ante una rival que atraviesa un buen momento.

Condiciones climáticas en Tasmania

Más allá del resultado, la participación de Zarazúa estuvo marcada por las exigentes condiciones climáticas en Australia, factor que representó un reto adicional durante su estancia en Hobart. Con su eliminación, la mexicana ahora centra su preparación en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, donde buscará aprovechar el ritmo competitivo adquirido en este torneo previo y firmar una actuación sólida en Melbourne.