RL Allende avanza a semifinal tras vencer a Real Occidental

El equipo de RL Allende aseguró su pase directo a la semifinal de la categoría Especial con una contundente victoria de 6 goles a 3 sobre el Real Occidental, en partido que disputaron dentro de la última jornada del calendario regular.

La escuadra allendista contó con una certera dupla conformada por Ramses Oviedo y Antonio Villastrigo, quienes firmaron dobletes para apuntalar la ventaja; por su parte, Deved González y Brando Martínez contribuyeron con un tanto para darle tintes de goleada al resultado.

Por su parte, Govani Fernández dio la cara por el conjunto de la Occi al firmar un hat-trick con el que logró darle algo de decoro al marcador final.

Con esta victoria, RL Allende cerró la campaña regular como sublíder con 33 unidades, avanzando de forma directa a la ronda semifinal junto al "mandón" Compadres; a su vez, el Real Occidental finalizó en la sexta posición con 20 unidades, para colocarse en la siguiente fase de la justa.

Buitres y Aeropuerto protagonizaron un duelo de ofensivas en la cancha del Cefare, en el que los emplumados mostraron mayor contundencia y terminaron labrando un triunfo por la mínima diferencia de 5-4, para amarrar el pase a la siguiente instancia de la competición.

Ángel García, Cristopher Barboza, Cristian Garza, Govani Avila y César López hicieron las anotaciones que le valieron el triunfo a los emplumados, los cuales se afianzaron en el cuarto lugar de la tabla con 27 puntos; por su parte, el ya eliminado Aeropuerto alcanzó a descontar con dianas de Misael Espinoza, Marcos Román y doblete de Carlos Muñoz.