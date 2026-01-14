Goleada 5-0 de Al-Qadisiyah: Julián Quiñones se destaca con tres goles

Julián Quiñones firmó una de las actuaciones más destacadas de la temporada en el fútbol saudí al marcar un hat-trick en la contundente victoria 5-0 del Al-Qadisiyah sobre el Al-Fayha, resultado que confirmó el gran momento del delantero naturalizado mexicano en la Saudi Pro League.

El atacante fue el eje ofensivo de su equipo y desequilibró el partido con tres anotaciones que sentenciaron el encuentro desde el arranque del complemento.

¿Cómo ocurrió el hat-trick de Julián Quiñones?

El partido se mantuvo cerrado durante la primera mitad, pero tras el descanso apareció la contundencia de Julián Quiñones, quien abrió el marcador al minuto 46. Apenas seis minutos después volvió a hacerse presente en el área rival para firmar su doblete al 52 %, y al 60 % completó el triplete que terminó por desarmar al conjunto visitante.

Con ese lapso de alta efectividad, el delantero se robó los reflectores y encaminó una goleada sin discusión.

Detalles del partido entre Al-Qadisiyah y Al-Fayha

La superioridad del Al-Qadisiyah se reflejó también en la recta final del compromiso, cuando Eyad Houssa amplió la ventaja al minuto 86 y Mateo Retegui cerró la cuenta en tiempo de compensación, sellando el 5-0 definitivo ante el Al-Fayha.

El resultado reafirmó el dominio del conjunto local, que fue ampliamente superior en posesión, llegadas y contundencia.

Con este hat-trick, Quiñones llegó a 12 goles en la temporada, consolidándose como uno de los máximos referentes ofensivos del club y uno de los atacantes más productivos del campeonato saudí.