Deportivo Bella logra empate 3-3 ante Miravalle en Monclova

Con una espectacular reacción en el tiempo de compensación, el Deportivo Bella alcanzó a rescatar un dramático empate de 3-3 frente al Club Deportivo Miravalle, en uno de los partidos más intensos que registró el fin de semana la categoría Premier de la Liga Municipal de Fútbol.

Tras dejar el marcador intacto en el primer tiempo, la "Mira" pisó el acelerador en la parte complementaria y consiguió una ventaja que parecía decisiva. Miguel Delgado abrió el marcador al minuto 47, Luis Samaniego anotó al 51´ y Arnoldo Mireles apareció al 55´ para firmar un 3-0 que parecía encaminar al triunfo a la escuadra auriazul.

Sin embargo, el Deportivo Bella no bajó los brazos y en la parte final del partido despertó para sacarle el empate a un confiado Miravalle.

Edson Salazar inició la reacción con un oportuno gol al 86´, luego volvió a marcar al 91´ para recortar la distancia 3-2, mientras que Arnoldo Pedroza se mandó un golazo al 93´ para emparejar los cartones. El dorsal "8" del Deportivo sacó un tiro desde fuera del área que se incrustó en el ángulo superior derecho del arquero Jahiel Herrera, para poner el 3-3 en los cartones definitivos.

Con este amargo empate, la escuadra dirigida por "Yiyo" Huerta alcanzó los 11 puntos, luego de 3 juegos ganados y 2 empatados en la presente campaña del balompié municipal.