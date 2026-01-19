Resultados destacados en la Eliminatoria Estatal de Voleibol: Monclova 2023

Con una participación que superó los 850 jóvenes atletas, provenientes de las distintas regiones del Estado, el pasado fin de semana se celebró en Monclova la Eliminatoria Estatal de Voleibol dentro del proceso clasificatorio rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

La justa deportiva reunió a 70 equipos distribuidos en diversas categorías y ramas, quienes protagonizaron una intensa y maratónica jornada que tuvo como sedes el Gimnasio Municipal "Milo" Martínez, las canchas del Colegio La Salle y el Auditorio Municipal de Frontera.

En la rama Femenil, el certamen tuvo un claro dominio del Club Gima de Torreón, que se consolidó como la potencia del torneo al proclamarse campeón en las categorías Infantil Menor, Infantil Mayor y Juvenil Menor, asegurando su pase a la siguiente fase del proceso olímpico nacional. Por su parte, la Selección Monclova defendió con éxito su localía y se adjudicó el primer lugar en la Juvenil Mayor.

La rama Varonil ofreció una competencia reñida y resultados repartidos entre distintas regiones del Estado. La Academia Elite de Torreón se quedó con el campeonato en la Infantil Menor, mientras que el Club Leones de San Pedro se alzó con el título en la Infantil Mayor. En la división Juvenil Menor, el representativo de Piedras Negras logró imponerse para subir a lo más alto del podio, y finalmente, La Tribu de Múzquiz cerró la competencia con el campeonato en la Juvenil Mayor.

Con estos resultados, quedaron definidos los equipos que continuarán su camino en busca de representar al Estado en la máxima justa deportiva juvenil del país.