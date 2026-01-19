Tigres empata la final de softbol femenino: Gabriela Villanueva brilla en Monclova

Con timbres de Gabriela Villanueva y Mariana González en el fondo de la séptima entrada, el equipo de Tigres selló un apretado triunfo de 12-11 ante Gacelas y emparejó la serie final en la máxima categoría de la Liga Municipal de Softbol Femenil, por lo que el campeonato se definirá en un tercer encuentro.

Las Gacelas parecían encaminarse al campeonato tras tomar una ventaja tempranera. Esther Montalvo estrenó el score en la apertura del primer episodio, y después reapareció en la tercera entrada junto a Evelyn Villarreal, Katherine Lozada y Neila Maldonado, elaborando un rally de cuatro anotaciones que amplió la pizarra 5-0.

La respuesta de las felinas llegó en el fondo de la tercera entrada con una carrera de Cielo Alvarado, quien volvió a ser protagonista en el cuarto rollo al liderar un poderoso ataque de cuatro carreras. Alvarado conectó un jonrón llevándose por delante a dos compañeras, para igualar la pizarra 5-5 y devolverle la esperanza a las tigresas.

Sin embargo, la escuadra de Gacelas retomó el control en la quinta entrada con una ofensiva de cuatro imparables, destacando los tripletes de Katherine Lozada y Nancy Arellano, con los que fabricaron un rally de cinco carreras que les dio ventaja de 11-6.

Lejos de rendirse, las tigresas comenzaron a recortar distancias. Jenifer Hernández sumó una rayita en el fondo del quinto episodio, mientras que en la sexta entrada, Marlen Pérez, Anilú Arzola, Ivana Pérez y Abril Guerrero consiguieron un racimo de cuatro carreras que puso la pizarra 11-10 y dejó el escenario listo para un cierre de alarido.

Finalmente, la remontada de las felinas se consumó en la parte baja el séptimo rollo, cuando Gabriela Villanueva y Mariana González cruzaron el plato para sellar el triunfo luego de 7 dramáticas entradas en el diamante de la Unidad Deportiva.

En el círculo de pitcheo, Ivana Pérez se acreditó el acierto en labor de relevo, mientras que Gabriela Villanueva la respaldó con efectividad de 4-3, mientras que Cielo Alvarado se fue de 3-2, a la vez que la derrota fue para Neila Maldonado. Con este resultado, ambas escuadras volverán a enfrentarse el próximo sábado en el tercer y último juego de la serie, para definir el título.