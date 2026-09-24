Cachorros de Chicago celebran a Pete Crow-Armstrong por su hazaña en MLB

Pete Crow-Armstrong escribió su nombre entre los grandes de la MLB. El jardinero de los Cachorros de Chicago se convirtió este jueves en el séptimo jugador de la historia con al menos 40 jonrones y 40 bases robadas en una misma temporada. El estadounidense de 24 años completó la hazaña ante los Marlins de Miami, en Wrigley Field.

Recibió una base por bolas de Tyler Phillips al abrir la primera entrada y se lanzó hacia la intermedia en el primer pitcheo a Seiya Suzuki: era su robo 40 en 47 intentos. La afición respondió con gritos de "MVP", mientras la pantalla del estadio anunció el registro. Crow-Armstrong llegó al encuentro con 45 cuadrangulares, por lo que su ingreso al club 40-40 reflejó una combinación de poder y velocidad pocas veces vista.

¿Cómo ocurrió la hazaña de Crow-Armstrong?

La hazaña de Pete Crow-Armstrong se concretó en un emocionante partido en Wrigley Field, donde la afición se mostró entusiasta desde el inicio. Con su primer robo, el jardinero no solo aseguró su lugar en el club 40-40, sino que también demostró su capacidad para impactar en el juego de manera significativa.

Detalles confirmados sobre el club 40-40

El club 40-40 en la MLB es un selecto grupo que incluye a jugadores legendarios como Ohtani y Soriano. Este logro es un testimonio del talento y la dedicación de Crow-Armstrong, quien ha destacado en su carrera desde su debut en las grandes ligas.

Reacciones de la afición y el equipo

La reacción de la afición fue inmediata y apasionada, con gritos de "MVP" resonando en el estadio. Este apoyo incondicional resalta la conexión entre Crow-Armstrong y los seguidores de los Cachorros, quienes ven en él una figura clave para el futuro del equipo.