Julio César Correa lidera a Tigres del Pueblo en victoria 6-3

Julio César Correa tomó el protagonismo en la cancha de la Unidad Deportiva y comandó la ofensiva de los Tigres del Pueblo para sellar una victoria de 6-3 sobre los Abogados, dentro de la séptima jornada del Torneo de Copa 2026.

En cotejo disputado el pasado sábado, Correa dio una clara exhibición de su efectividad frente al arco. El dorsal "73" no tardó en hacerse presente en el marcador con un gol madrugador que abrió el tanteador, para luego redondear su actuación con un hat-trick que apuntaló la ventaja felina.

Pero los auriazules no se conformaron con la cuota goleadora de Correa. Francisco Fabela se despachó con un doblete, mientras que Marco Antonio Puente le puso el cerrojo al resultado con un tanto en la parte complementaria. Por su parte, los juristas tuvieron una tardía reacción que sólo les alcanzó para descontar, con goles de Jorge Quiroz al minuto 55, Isaac Rangel al ´61 y Eduardo Alvarado al ´68.

La escuadra del Polonia no hizo el viaje a San Buena en vano, y consiguió los 3 puntos con una contundente goleada de 9-0 sobre el Real, en otro partido de la categoría 48 años y más.

Jesús Martínez y Óscar Flores conformaron una dupla letal en el ataque polaco, firmando ambos un hat-trick para soportar la ventaja, mientras que Rigoberto Limón contribuyó con 2 dianas y Gerardo González anotó sobre el final del cotejo para redondear la goleada sobre la débil oncena sambonense.