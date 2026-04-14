Cruz Azul enfrenta desafío épico en CONCACAF Champions Cup

Los equipos mexicanos encaran la fase definitiva de los cuartos de final en la CONCACAF Champions Cup con distintos escenarios, pero con una meta compartida: avanzar y mantener el dominio de la Liga MX en la región. Entre ellos, Cruz Azul es quien enfrenta el reto más complicado, mientras que Tigres, América y Toluca llegan con condiciones más favorables para buscar su lugar en semifinales.

¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar?

El caso más exigente es el de La Máquina, que sufrió una derrota de 3-0 en el partido de ida frente a LAFC en Los Ángeles. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón está obligado a protagonizar una remontada histórica: un triunfo por tres goles igualaría el marcador global y llevaría el duelo a tiempo extra, pero necesita ganar por cuatro tantos para clasificar directamente. Cualquier otro resultado significará su eliminación. El golpe fue contundente, marcado por las anotaciones de David Martínez y Son Heung-Min, que dejaron sin reacción al vigente campeón.

Ventajas de Tigres y Toluca en la competencia

En contraste, Tigres llega con una ventaja importante tras imponerse 2-0 a Seattle Sounders. El conjunto regiomontano puede avanzar incluso con una derrota por un gol, o por dos si logra anotar, gracias al criterio del gol de visitante. Solo un 2-0 en contra obligaría a disputar tiempo extra, lo que le da margen para manejar el encuentro de vuelta con mayor tranquilidad.

Por su parte, América afronta una serie completamente abierta luego del empate sin goles ante Nashville SC. El panorama es claro: una victoria lo mete en semifinales; otro 0-0 extendería la eliminatoria a la prórroga, mientras que cualquier empate con goles favorecería al equipo estadounidense por la regla del gol de visitante. Las Águilas deberán aprovechar su localía para evitar complicaciones.

Toluca es el equipo mexicano con mayor ventaja tras ganar 4-2 a LA Galaxy en el primer duelo. Puede avanzar con un triunfo, empate o incluso perdiendo por un gol. Sin embargo, una derrota por 2-0 o 3-1 lo dejaría fuera debido a los goles de visitante del rival. Si el marcador se repite 4-2 a favor del Galaxy, el pase se definiría en tiempo extra.

Así, la Liga MX se juega una semana clave en la que puede reafirmar su hegemonía en la Concacaf o ceder terreno frente a la MLS. Mientras Tigres y Toluca parten con ventaja y América depende de sí mismo, Cruz Azul necesita una noche extraordinaria para cambiar su destino en la competencia.