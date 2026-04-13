Potros triunfan en todas las categorías: U-14, U-16 y U-18

El Club Potros tuvo otra jornada de triple victoria y revalidó su condición de invicto en la Temporada Juvenil 2026 de la Asociación de Football Americano del Norte de Coahuila, tras barrer a las Águilas de Piedras Negras en la sexta jornada.

En encuentro que se escenificó en el campo de la UAdeC, el pasado domingo, los corceles ligaron su quinta victoria en la categoría U-14 tras blanquear a los emplumados por marcador de 30-0. La holgada ventaja fue liderada por Arturo Tavárez, quien aportó anotación y conversión, secundado por José Lazarín, Víctor Barboza, Luis Carrales, Nicolás Pérez y Enrique Acosta.

Después, en la división U-16, la escuadra guinda también impuso la localía con una contundente victoria de 21 puntos a 0, dejando su récord en 4 juegos ganados y un empate. Noah Martínez pisó las diagonales en un par de ocasiones para apuntalar la ventaja de Potros, la cual terminó siendo redondeada por Leonardo García, Ludwin Flores y Lorenzo Aguirre.

Por último, los corceles redondearon la jornada con un holgado triunfo de 27-7 en la categoría U-18, en la que continúan invictos con récord de 5-0. Jesús Ovalle contribuyó con 2 touchdowns para liderar la ventaja, Jalz Galicia y Samuel Hernández se unieron con una anotación respectivamente, mientras que Iván González hizo una conversión para sellar la victoria, a la vez que el conjunto nigropetense evitó la blanqueada por medio de Ryan André Rea.

Para el próximo fin de semana, en la semana 7 del calendario regular, los Potros visitarán Piedras Negras para encarar triple cartelera ante Cougars.