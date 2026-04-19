Club Deportivo y Social Astros rinde homenaje a deportistas en Coahuila

Una velada emotiva se vivió el pasado viernes durante la ceremonia de entrega de los Premios Astros 2025, en la que el Club Deportivo y Social Astros homenajeó a 26 personalidades del deporte regional.

La primera gala de la edición 36 de los tradicionales galardones estuvo marcada por la presencia de figuras e iconos de diferentes disciplinas, quienes desfilaron por la pasarela especial para recibir el Premio Astros y el aplauso de autoridades, familiares e invitados especiales a la ceremonia.

El evento dio inicio con un mensaje de bienvenida para los deportistas homenajeados; posteriormente se realizó la oración del deportista y se entregaron los reconocimientos.

Entre los galardonados figuraron, dentro de la rama Femenil, Grecia López, Gabriela Campos, Olaya Treviño, Mía López, Devany Juárez, Zury Romana Garza, Renata Guadalupe Damián, Michelle Hernández y Leonarda Maltos.

También fueron premiados Eliseo Maldonado, Alfonso Quiroz, Dolores "Lolo" Cano, Mario Esquivel, Héctor Macías, Rafael Vega, Samuel Ruiz, Alexander Vázquez, Lucio Rivas, José E. Flores, Gerardo Hernández, Francisco "Panchito" Salas, Porfirio "Pilo" Valdés, Guadalupe González, así como el equipo y directiva de los Barreteros de Barroterán, bicampeones de la Liga de Béisbol del Norte de Coahuila, además del equipo Topos Boys.

Tras la entrega de reconocimientos, los homenajeados e invitados disfrutaron de una cena-baile y una grata convivencia. Por otro lado, la directiva del Club Astros confirmó que una segunda entrega de los Premios Astros 2025 se realizará el próximo mes de mayo.