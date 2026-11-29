Con una contundente exhibición ofensiva, la categoría U-8 del Club Potros selló su boleto a la gran final de la Temporada Infantil 2026 de la AFAINC. En duelo disputado ayer en territorio fronterizo, los corceles vinieron de atrás para imponerse con autoridad por marcador de 26 puntos a 6 ante los Venados de Piedras Negras, en cotejo semifinal.

Los astados pegaron primero, al tomar ventaja durante el segundo cuarto. Sin embargo, la respuesta de Potros fue inmediata: André Gutiérrez cruzó las diagonales para igualar el encuentro y Luis Ozuna concretó la conversión de 2 puntos, dándole la vuelta al marcador 8-6. Después, Gutiérrez volvió a hacer daño con su segundo touchdown de la jornada para enviar el partido 14-6 al medio tiempo.

Ya en la segunda mitad, la defensiva guinda cerró todos los espacios e impuso condiciones, mientras el ataque mantuvo el ritmo implacable por la vía terrestre. En el tercer periodo, Luis Ozuna se escapó en un acarreo explosivo de más de 30 yardas hasta la zona prometida, ampliando la ventaja a un cómodo 20-6 que comenzaba a inclinar la balanza de forma definitiva.

Ya en el último cuarto, y con el reloj como aliado, André Gutiérrez firmó su triplete de anotaciones tras protagonizar una larga carrera que nació desde su propio terreno. Con ese touchdown que sentenció el 26-6 definitivo, los Potros finiquitaron la obra en Piedras Negras y se declararon listos para disputar el campeonato el próximo sábado, en el emparrillado de la colonia Tecnológico.

Por otro lado, la categoría U-10 de Potros terminó su participación en la Temporada Infantil 2026 tras caer por marcador de 16-0 ante Venados, en tanto que la escuadra guinda U-12 enfrentará hoy a Broncos de Acuña por el pase a la final.