Natalia Nieto se convirtió en la MVP del juego al conectar hit productor en el cierre de la séptima entrada, para sostener la victoria de Mitoteras por pizarra de 8-7 sobre Diablas y emparejar la serie semifinal, en la categoría "B" de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

Ayer, en el diamante de la Unidad Deportiva, Mitoteras e Infernales protagonizaron un encuentro que se tornó reñido desde el grito de playball.

Después de cuatro entradas completas, el equipo dirigido por Eli Fuentes tenía ventaja de 5-3. Luego, Perla Godina timbró en la apertura de la quinta para acercar a las Diablas, mientras que Selene Cruz y Frida Barrera se hicieron presentes en el fondo del quinto rollo con un par de rayitas que despegaron 7-4 a las Mitoteras.

Para el séptimo capítulo, las escarlatas le pusieron drama al encuentro al detonar un ataque de tres carreras por medio de Astrid Acosta, Michel Aguilera y Lesly Villarreal, el cual les alcanzó para empatar el score.

Pero la ofensiva de Mitoteras se encendió en el cierre de la séptima tanda y encontró la ventaja definitiva. Con la casa llena, Natalia Nieto conectó un potente batazo al jardín derecho y encaminó a Iveth Varela al pentágono para sellar la carrera del triunfo, el cual valió para dividir la serie y obligar a un tercer encuentro.

Dentro del círculo de pitcheo figuró Poleth Mederes con labor de siete innings, anotándose el triunfo, mientras que Cristina Díaz se llevó el descalabro. A su vez, Estrella Salazar lideró el bateo de las ganadoras al pegar de 4-3, seguida por Luis Salazar con efectividad de 2-2.