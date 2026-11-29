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Mitoteras empatan serie semifinal tras triunfo sobre Diablas
El encuentro se definió en el cierre de la séptima entrada, donde Natalia Nieto conectó un hit clave que llevó a Iveth Varela al pentágono, asegurando la victoria para Mitoteras.
Natalia Nieto se convirtió en la MVP del juego al conectar hit productor en el cierre de la séptima entrada, para sostener la victoria de Mitoteras por pizarra de 8-7 sobre Diablas y emparejar la serie semifinal, en la categoría "B" de la Liga Municipal de Softbol Femenil.
Ayer, en el diamante de la Unidad Deportiva, Mitoteras e Infernales protagonizaron un encuentro que se tornó reñido desde el grito de playball.
Después de cuatro entradas completas, el equipo dirigido por Eli Fuentes tenía ventaja de 5-3. Luego, Perla Godina timbró en la apertura de la quinta para acercar a las Diablas, mientras que Selene Cruz y Frida Barrera se hicieron presentes en el fondo del quinto rollo con un par de rayitas que despegaron 7-4 a las Mitoteras.
Para el séptimo capítulo, las escarlatas le pusieron drama al encuentro al detonar un ataque de tres carreras por medio de Astrid Acosta, Michel Aguilera y Lesly Villarreal, el cual les alcanzó para empatar el score.
Pero la ofensiva de Mitoteras se encendió en el cierre de la séptima tanda y encontró la ventaja definitiva. Con la casa llena, Natalia Nieto conectó un potente batazo al jardín derecho y encaminó a Iveth Varela al pentágono para sellar la carrera del triunfo, el cual valió para dividir la serie y obligar a un tercer encuentro.
Dentro del círculo de pitcheo figuró Poleth Mederes con labor de siete innings, anotándose el triunfo, mientras que Cristina Díaz se llevó el descalabro. A su vez, Estrella Salazar lideró el bateo de las ganadoras al pegar de 4-3, seguida por Luis Salazar con efectividad de 2-2.