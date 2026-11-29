Pablo Peña tuvo una lúcida actuación en la lomita del parque Joakim Soria y su ofensiva le dio un contundente respaldo para labrar la blanqueada de Saltillo sobre el equipo de Monclova Amarillo, por pizarra de 16 carreras a 0, dentro de la categoría Infantil Mayor del Torneo Regional de Béisbol.

La novena saltillense firmó uno de los triunfos más abultados en la jornada sabatina del certamen que organiza la Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de la República Mexicana, el cual inició ayer con actividad en diferentes parques de Monclova y Frontera.

Ernesto López bateó de 3-2 con 4 rayitas pintadas, Arturo Mata pegó de 3-2 y timbró en dos ocasiones, mientras que Víctor Hernández se fue de 2-2 con 2 rayitas pintadas para liderar la ofensiva sarapera; a su vez, Pablo Peña salió airoso en el duelo de serpentinas, en tanto que Alexander Macías cargó con la derrota.

En otro juego del Torneo Regional, dentro de la categoría Juvenil Menor, Saltillo blanqueó 34-0 a la novena de Monclova Blanco en apenas tres entradas; Diego Ríos se anotó el acierto y Raúl Guevara salió con el descalabro. En la misma categoría, Monclova Amarillo venció a Monclova Rojo por pizarra de 9-8, con acierto para David Hernández y derrota para Edwin Sánchez.

Dentro de la categoría Juvenil Mayor, el representativo de la Liga Tamaulipeca derrotó a Monclova Azul por pizarra de 7-6, con Cristian Martínez como pitcher ganador y Hugo Flores como derrotado.