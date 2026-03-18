Club Potros arrasa en Acuña: tres victorias y un invicto

El Club Potros tuvo otra jornada perfecta como visitante y mantuvo la etiqueta de invicto en las tres categorías al barrer a domicilio al Club Osos, en encuentro por la jornada 3 de la Asociación de Football Americano del Norte de Coahuila.

En la apertura de la triple cartelera sobre el emparrillado del campo "Ing. Juan Javier Trujillo Auces", en la ciudad fronteriza, la escuadra guinda se agenció un contundente triunfo por marcador de 30-8, en la categoría U-14. Kevin Uriel Espinoza fue el MVP del encuentro al aportar 16 puntos para apuntalar la ventaja de los corceles, mientras que Arturo Tavares lo secundó con touchdown y una conversión, mientras que Víctor Martínez contribuyó con 6 puntos y José Lazarín con 2 más. A su vez, los oseznos descontaron la diferencia por medio de Anthony Bermejo y Leonardo García.

Posteriormente, en la división U-16, los Potros contaron con una ofensiva incansable y terminaron sellando una holgada victoria por marcador de 30 puntos contra 0. Lorenzo Aguirre, Ángel Pérez, Emiliano Moreno, Marcos Falcón y David Juárez soportaron la diferencia con touchdowns, secundados por Jaime Valdez, Juan Barboza y Bruno Zertuche.

Finalmente, la escuadra de la colonia Tecnológico consumó una tarde perfecta en Acuña con otro triunfo de 30-0 en la categoría U-18, la cual ostenta récord perfecto con 3 juegos ganados al hilo. Eduardo Zamora apuntaló la ventaja con 2 touchdowns y una conversión, apoyado por Sebastián Prado, Nicolás Martínez, José Garza y Jalz Galicia, quienes cruzaron las diagonales para ampliar la ventaja.