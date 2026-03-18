Pony Alvarado guía a su equipo a una victoria de 4-0 en la Copa Xochipilli

La zaga de Rayados no tuvo la capacidad para hacerle frente al ataque del Cenfor “Pony” Alvarado y los escarlatas aprovecharon para sellar una abultada victoria de 4 goles contra 0, en cotejo de la categoría Juvenil “A” que sostuvieron dentro de la segunda fecha de la Copa Xochipilli.

Los dirigidos por Alberto “El Pony” Alvarado ejercieron una clara superioridad desde los primeros minutos de juego en la cancha del Parque 2, y contaron con la contundencia para reflejar dicha condición en el tanteador con una amplia diferencia.

Justin Mesta hizo alarde de su efectividad frente a la portería y se convirtió en el principal artífice de la ventaja de los “ponys” al firmar un par de anotaciones, a las cuales se unieron goles de Sergio González y Dereck Saldaña para sentenciar la goleada sobre La Pandilla albiazul.

En uno de los partidos más reñidos de la división Juvenil “A”, el Atlético San Luis salió del Parque 1 con 3 valiosos puntos en su poder, después de imponerse ante Tuzos Plus por la mínima diferencia de 3 goles contra 2.

Carlos Fuentes anotó para darle la iniciativa al cuadro sanluisino, mientras que Abraham Valdéz y Enzo Garduño lo respaldaron con un tanto, respectivamente, para definir el triunfo; por su parte, los Tuzos contaron con anotaciones de Esteban Ramos y Mateo Hurtado para aminorar la distancia en los cartones finales.