Club Potros asegura su pase a playoffs en Monclova

Tras su último partido como visitante del calendario regular, el Club Potros aseguró el pase a playoffs en las tres categorías y se perfila a consumar una campaña perfecta en U-14 y U-18, en la Temporada 2026 de la Asociación de Football Americano del Norte de Coahuila.

El pasado domingo, los corceles dominaron la jornada ante Venados de Piedras Negras, en la penúltima fecha de la campaña.

En la categoría menor, la U-14, la escuadra monclovense superó a los astados con un contundente marcador de 28-0, para afianzarse como líder de la división y candidato número uno al título, al ostentar un récord perfecto de 7 triunfos, sin derrota. En U-18, los corceles trotaron por la senda del triunfo al vencer a Venados por marcador de 14-7, afianzándose también como líderes e invictos, con marca de 7-0.

Por otro lado, en la categoría U-16, Potros sufrió su única derrota de la tarde al caer ante el conjunto nigripetense por marcador de 14-0, perdiendo la etiqueta de invicto y cayendo al tercer puesto de la tabla, aunque el boleto para la postemporada ya lo tiene asegurado.

Con esto, la escuadra guinda tiene el camino libre hacia los playoffs y solo le resta enfrentar a Broncos de Acuña en la última jornada del rol, el próximo domingo, buscando cerrar con triple victoria y afinar los últimos detalles para la "fiesta grande" de la AFAINC.