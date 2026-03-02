Club Potros logra triunfos en AFAINC 2026: U-14, U-16 y U-18

El Club Potros tuvo una inmejorable presentación en la Temporada Juvenil 2026 de la AFAINC, al conseguir una tercia de triunfos y no admitir anotación ante Armadillos de Nueva Rosita, en encuentro que protagonizaron dentro de la jornada inaugural.

Jugando de visita, los corceles de la colonia Tecnológico dieron una gran exhibición de ataque y su línea defensiva lució impecable, para lograr un debut perfecto en la campaña que dio inicio el pasado fin de semana.

En el duelo que abrió la triple cartelera, en la categoría U-14, la escuadra guinda sumó su primer triunfo de la campaña al imponerse ante Armadillos con un contundente 30-0. José Carlos Lazarín aportó 2 touchdowns para apuntalar la ventaja, seguido por Arturo Tavarez con touchdown y conversión, luego aparecieron Enrique Maltos y Víctor Barboza con 6 puntos respectivamente, mientras que Nicolás Pérez agregó una conversión que selló el resultado.

Posteriormente, en la división U-16, los Potros repitieron una holgada ventaja de 30-0 sobre los acorazados. Ludwin Daniel Flores lideró la victoria al aportar 2 touchdowns, secundado por Damián Pérez, Lorenzo Aguirre y Ángel Pérez, quienes contribuyeron con una anotación, mientras que Juan Barboza y David Terrazas se sumaron a la causa con punto extras.

Finalmente, los corceles estrenaron su corona de la categoría U-18 con un triunfo por marcador de 28 puntos a 0 sobre Armadillos. Jesús Ovalle fue el MVP del encuentro al contribuir con 14 puntos, Jalz Galicia y Brayan Chong consiguieron un touchdown, en tanto que Sebastián Prado agregó 2 puntos extras para redondear la ventaja.