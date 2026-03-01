Cristian Rodríguez lidera a SSN en victoria 5-1 sobre Juventus en Monclova

En duelo de equipos monclovenses, la escuadra de SSN aprovechó una contundente actuación de Cristian Rodríguez para conseguir una holgada victoria por marcador de 5-1 sobre Juventus, al enfrentarse en la Eliminatoria Estatal de Fútbol de categoría Sub-11.

Rodríguez se convirtió en el MVP en la cancha del Polonia tras firmar un hat-trick para apuntalar la victoria de SSN en uno de los encuentros más disparejos del certamen.

Posteriormente apareció Alejandro Salas para firmar el cuarto tanto, mientras que sobre el final del tiempo reglamentario, Alejandro García mandó el esférico al fondo de la red para poner el 5-0 parcial; a su vez, el Juventus alcanzó a responder con un solitario tanto de Kevin Trujillo, con el que logró salvar la honrilla.

En uno de los partidos más reñidos de la primera fase, el equipo de Tuzos Cantera Saltillo se agenció una valiosa victoria por marcador de 2-0 sobre la Selección de Piedras Negras, en la Eliminatoria Estatal de Fútbol de categoría Sub-9.

En cotejo correspondiente al Grupo "A" de la primera ronda de la justa estatal, la escuadra Tuza fue más contundente y logró sumar sus primeros 3 puntos para perfilarse a la segunda fase.

Luis Uribe se despachó con un tempranero gol para poner al frente del marcador a la escuadra saltillense, luego apareció Sebastián Gil para firmar una segunda anotación que fue determinante.