Cruz Azul derrota a Monterrey: 2-0 y se posiciona como líder

MONTERREY, NL 28-Feb-2026. Con goles de Carlos Rotondi y Agustín Palavecino, Cruz Azul derrotó como visitante 2-0 a los Rayados y es líder del Clausura 2026.

Cruz Azul es el nuevo líder del Clausura 2026.

La Máquina se metió al Gigante de Acero y venció con autoridad 2-0 a Monterrey, que está inmerso en una crisis futbolística que parece no tener fin.

Los Celestes, que dominaron gran parte del encuentro, no marcaron más goles porque no quisieron, pero tuvieron el dominio territorial en todo momento.

En el minuto 13, José Paradela desperdició la oportunidad de abrir el marcador al fallar un tiro penal; sin embargo, nueve minutos después, llegó el gol que había trabajado el Azul.

Gabriel Fernández llegó a la línea de fondo buscando con su centro raso encontrar una pierna amiga, y así fue. A pesar de que un rival lo rechazó, el esférico le cayó a Rodolfo Rotondi, quien en su disparo a la portería vio cómo otra pierna de un defensor cambió la trayectoria para dejar parado al portero Luis Cárdenas.

Rayados estuvo perdido en la generación de juego ofensivo y la única jugada de peligro que tuvo en la primera mitad fue un tiro libre cobrado por Sergio Canales, el cual se estrelló en el travesaño.

Cruz Azul finiquitó el encuentro en el minuto 62 con el trébol de cuatro hojas en los zapatos de Agustín Palavecino.

El mediocampista argentino, a la altura de la media luna, sacó su disparo de derecha y, aunque se resbaló, el balón entró en la esquina inferior derecha del marco regio para el 2-0 definitivo.

La Máquina encadenó su cuarto triunfo consecutivo visitando a Monterrey y, con ello, llegó a 19 unidades, despertando este domingo como líder general tras los tropiezos de Chivas.

Rayados, por su parte, se quedó con 10 puntos y está fuera de la zona de Liguilla.