Toluca derrota a Chivas 2-0 en el Estadio Nemesio Diez

Chivas volvió a pasar un ´infierno´ en el Estadio Nemesio Diez. No pudo romper su racha negativa que data desde 2019 de no ganar en este inmueble, luego de caer 2-0 ante Toluca, quien es el nuevo líder de manera momentánea del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. De paso, Luis Romo se lesionó y Armando ´La Hormiga´ González sigue sin anotarle a los Diablos.

Una inocentada de Richard Ledezma al minuto 1. Le jaló la playera a Paulinho y el delantero del Toluca reclamó la pena máxima. Tras la revisión en el VAR, el árbitro central decretó la pena máxima. Jesús Gallardo engañó a Raúl ´Tala´ Rangel para abrir el marcador al 5´.

Toluca se adueñó de las acciones y puso en aprietos a Chivas. El Guadalajara quería responder, pero fue tibio. ¡Jugadón para el 2-0! Qué triangulación hicieron los Diablos, Jorge Díaz Price se combinó con Paulinho, quien le devolvió el balón de 'taconcito' para que el "29" en los dorsales mandara el balón al fondo al minuto 15.

Chivas respondió y parecía que Armando ´La Hormiga´ González ponía fin a su ´maldición´ contra Toluca, pero el árbitro central le anuló un gol al 22´ tras un excelente pase de Luis Romo, quien volvió a las canchas. Por si fuera poco, segundo gol anulado a ´La Hormiga´. Su remate de cabeza fue al fondo, pero el árbitro central marcó fuera de juego.

Chivas mejoró en la recta final del partido y se sacudió el dominio del Toluca.

Para el segundo tiempo, Gabriel Milito hizo un triple cambio. Salieron Richard Ledezma, Efraín Álvarez y José Castillo; entraron Santiago Sandoval, Ángel Sepúlveda y Hugo Camberos.

Chivas lució mejor al ataque y comenzó dominando la parte complementaria, pero al Toluca le bastaron unos minutos para equilibrar las acciones y generar peligro. Los Diablos estuvieron cerca del tercero, pero estuvo atento ´Tala´ Rangel. Marcel Ruiz le filtró el balón a Paulinho, quien mandó un remate que desvió el arquero de la Selección Mexicana al 56´.

A Chivas se le negó el gol. Ángel Sepúlveda estuvo cerca de recortar distancias, pero su remate pasó a un costado al minuto 68´. Siete minutos después, el remate de Ricardo Marín de primera intención se estrelló en el cuerpo del portero Luis García.

Chivas suma dos partidos sin ganar, mientras el Toluca llegó a 18 puntos para ser nuevo líder general, por el momento.