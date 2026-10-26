Club Potros logra tres victorias en Ciudad Acuña: U-8, U-10 y U-12

En cinco jornadas disputadas en la Temporada 2026 de la AFAINC no ha habido quien le ponga un alto al galope firme del Club Potros.

El pasado domingo, en su visita a Ciudad Acuña, los corceles de la colonia Tecnológico volvieron a sumar otra tercia de victorias sin recibir anotación, ahora ante el Club Broncos.

En la categoría U-8, Luis Fernando Ozuna contribuyó con 14 puntos, mientras que Oscar Flores, André Gutiérrez y Leonardo López se despacharon con un touchdown para soportar el triunfo de Potros por marcador de 30-0.

La ventaja fue la misma en el partido de la categoría U-10, donde Omar Ledezma y Juan Antonio Bernal aportaron 12 puntos, respectivamente, secundados por Salvador Jamín, Gabriel Rojas, Luis Garza y Mateo Ozuna para gestar la victoria de la escuadra guinda.

Finalmente, en la división U-12, Potros registró su tercer triunfo sobre Broncos por marcador de 30-0. Rogelio Martínez fue el MVP de la tarde al sumar 18 puntos en su cuenta personal, seguido por Jordan Guzmán con 10 unidades. Edgar Rojas y Adrián Álvarez aportaron 6, mientras que Edgar Gaona y Humberto Álvarez se sumaron con conversiones.

En las tres categorías, los corceles tienen récord limpio de cinco victorias en igual número de jornadas celebradas, destacando el equipo U-10 al continuar sin registrar puntos en contra.