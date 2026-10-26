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Club Potros logra tres victorias en Ciudad Acuña: U-8, U-10 y U-12
El Club Potros ha demostrado su fuerza en la Temporada 2026 de AFAINC, logrando un récord perfecto de cinco victorias en cinco jornadas.
En cinco jornadas disputadas en la Temporada 2026 de la AFAINC no ha habido quien le ponga un alto al galope firme del Club Potros.
El pasado domingo, en su visita a Ciudad Acuña, los corceles de la colonia Tecnológico volvieron a sumar otra tercia de victorias sin recibir anotación, ahora ante el Club Broncos.
En la categoría U-8, Luis Fernando Ozuna contribuyó con 14 puntos, mientras que Oscar Flores, André Gutiérrez y Leonardo López se despacharon con un touchdown para soportar el triunfo de Potros por marcador de 30-0.
La ventaja fue la misma en el partido de la categoría U-10, donde Omar Ledezma y Juan Antonio Bernal aportaron 12 puntos, respectivamente, secundados por Salvador Jamín, Gabriel Rojas, Luis Garza y Mateo Ozuna para gestar la victoria de la escuadra guinda.
Finalmente, en la división U-12, Potros registró su tercer triunfo sobre Broncos por marcador de 30-0. Rogelio Martínez fue el MVP de la tarde al sumar 18 puntos en su cuenta personal, seguido por Jordan Guzmán con 10 unidades. Edgar Rojas y Adrián Álvarez aportaron 6, mientras que Edgar Gaona y Humberto Álvarez se sumaron con conversiones.
En las tres categorías, los corceles tienen récord limpio de cinco victorias en igual número de jornadas celebradas, destacando el equipo U-10 al continuar sin registrar puntos en contra.