Clubes de Expansión llevan al TAS la batalla por el ascenso

El Club Deportivo Universidad de Guadalajara, Atlético La Paz, Atlético Morelia, Mineros de Zacatecas y Cancún FC presentaron una apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) contra la decisión del Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) de eliminar el sistema de ascenso y descenso.

Los clubes buscan recuperar la posibilidad de disputar un lugar en la Primera División, luego de que el esquema que contemplaba el regreso del ascenso y descenso para la temporada 2026-2027 quedara en medio de un nuevo conflicto entre los equipos de la Liga de Expansión y la FMF.

El procedimiento ante el TAS ya está en curso, por lo que los clubes involucrados señalaron que no harán más declaraciones hasta que exista una resolución. La apelación ocurre después de que en 2025 varios equipos ya habían iniciado un proceso relacionado con el regreso del ascenso y descenso.

¿Qué sucedió con la apelación anterior?

En septiembre de 2025, el TAS rechazó una apelación presentada por Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, Mineros de Zacatecas, Venados FC y los Leones Negros de la UdeG. En aquella resolución, el organismo señaló que la FMF mantenía su plan de recuperar el sistema para la temporada 2026-2027 y estableció que la última temporada afectada por la suspensión sería la 2025/2026.

¿Qué buscan los clubes de la Liga de Expansión?

Ahora, casi un año después, los cinco clubes vuelven a recurrir al tribunal deportivo con el objetivo de que se revise la decisión de la FMF y puedan recuperar su derecho a competir por el ascenso. No todos los equipos de la Liga de Expansión se sumaron al nuevo comunicado. Correcaminos de la UAT, Dorados de Sinaloa, Tapatío, Tepatitlán FC, Alebrijes de Oaxaca, Tlaxcala FC, Tampico Madero, Venados de Yucatán, Durango, Cruz Azul Hidalgo y Piratas de Veracruz quedaron fuera de la iniciativa.

¿Qué implicaciones tiene esta apelación?

El nuevo proceso ante el TAS determinará si la apelación de los clubes de Expansión avanza y si se abre una nueva investigación sobre la eliminación del ascenso y descenso.